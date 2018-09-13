Эмери хочет сохранить Монреаля

Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет сохранить защитника Начо Монреаля в команде.

Ранее сам Монреаль говорил, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.

"Я знал Монреаля ещё в Испании, когда он выступал в «Осасуне» и «Малаге». Через шесть лет я приехал сюда и узнал нового Монреаля. Я очень доволен им. В 32 года он здорово готов физически и способен играть на высоком уровне.

Думаю, нам нужно достичь с Монреалем соглашения по новому контракту, чтобы он остался в «Арсенале», — цитирует Эмери BBC.