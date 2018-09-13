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Эмери хочет сохранить Монреаля
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Эмери хочет сохранить Монреаля 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Главный тренер «Арсенала» Унаи Эмери хочет сохранить защитника Начо Монреаля в команде.
Ранее сам Монреаль говорил, что ведёт переговоры с клубом о продлении контракта.
"Я знал Монреаля ещё в Испании, когда он выступал в «Осасуне» и «Малаге». Через шесть лет я приехал сюда и узнал нового Монреаля. Я очень доволен им. В 32 года он здорово готов физически и способен играть на высоком уровне.
Думаю, нам нужно достичь с Монреалем соглашения по новому контракту, чтобы он остался в «Арсенале», — цитирует Эмери BBC.
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