Спортивный праздник проведут в медицинском учреждении Филимонковского

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Сотрудники психоневрологического интерната №5 поселения Филимонковское 18 сентября проведут спортивный праздник «Веселые старты». В состязании примут участие две команды, сформированные из получателей социальных услуг учреждения.

— Мы разделим ребят на группы приблизительно по 15 человек. Они смогут проверить свою выносливость, силу и скорость в перетягивании каната, беге и прыжках, — рассказала заместитель директора по медицинской части учреждения Людмила Шалыгина.

Она добавила, что в рамках физкультурной программы воспитанники посоревнуются в бросках мячей в баскетбольное кольцо.