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Спортивный праздник проведут в медицинском учреждении Филимонковского
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Спортивный праздник проведут в медицинском учреждении Филимонковского 

Префектура ТиНАО города Москвы 2 часа назад
Фото: Префектура ТиНАО города Москвы
Фото: архив
Сотрудники психоневрологического интерната №5 поселения Филимонковское 18 сентября проведут спортивный праздник «Веселые старты». В состязании примут участие две команды, сформированные из получателей социальных услуг учреждения.
— Мы разделим ребят на группы приблизительно по 15 человек. Они смогут проверить свою выносливость, силу и скорость в перетягивании каната, беге и прыжках, — рассказала заместитель директора по медицинской части учреждения Людмила Шалыгина.
Она добавила, что в рамках физкультурной программы воспитанники посоревнуются в бросках мячей в баскетбольное кольцо.
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