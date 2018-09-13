Александр Рольбинов начал курировать ЖКХ и строительство в Калининградской области

Вице-премьер регионального правительства Александр Рольбинов начал курировать строительство и жилищно-коммунальное хозяйство области. Вице-премьер отметил что это было решение губернатора. Об этом стало известно во время его рабочего выезда в Пионерский.

В четверг чиновник посетил город с целью проверки реализации программы по благоустройству дворов, а так же ознакомиться с ходом капитального ремонта многоквартирных домов.

Раннее чиновник отвечал за подготовку региона к чемпионату мира по футболу и реализацию инфраструктурных проектов.