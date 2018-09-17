Новичок «Вашингтона» Шумаков провел первую тренировку в клубе

Российский форвард Сергей Шумаков провел первую тренировку в составе клуба Национальной хоккейной лиги «Вашингтон Кэпиталз», сообщает ТАСС

"Добро пожаловать в Вашингтон, Шума", — сказано в подписи к фото, опубликованном в инстаграме команды.

Соглашение между Шумаковым и «Кэпиталз» рассчитано на один сезон.

Ранее сообщалось, что Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА по собственной инициативе. В прошлом сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) игрок набрал 40 (17+23) очков в 47 матчах регулярного чемпионата.