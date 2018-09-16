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Рирден: Самсонов — главный проспект, который есть у «Вашингтон Кэпиталз»
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Рирден: Самсонов — главный проспект, который есть у «Вашингтон Кэпиталз» 

Чемпионат.com + ещё 6 4 часа назад
Фото: Чемпионат.com
Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Тодд Рирден оценил перспективы российского голкипера Ильи Самсонова.
«Для меня Самсонов — главный проспект, который у нас есть», — приводит слова Рирдена в своём «твиттере» журналист Том Гуллити.
Также Рирден признался, что был очень впечатлён российским голкипером в лагере развития и на турнире молодых игроков. Он предоставит Самсонову возможность сыграть в одном из предсезонных матчей «Кэпиталс».
21-летний Самсонов является воспитанником «Магнитки» и выступал за основную команду с сезона-2014/15. В минувшем сезоне он одержал 12 побед в 26 матчах регулярного чемпионата с процентом отражённых бросков 92,6 и коэффициентом надёжности 2,31. В плей-офф провёл пять матчей, одержав 1 победу и отразив 91,3% бросков при коэффициенте надёжности 2,3.
Самсонов задрафтован «Вашингтон Кэпиталз» в 2015 году в первом раунде под общим 22-м номером. Контракт голкипера с клубом рассчитан на 3 года, общая сумма соглашения — $ 4,425 млн
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