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Шумаков пропустил тренировку «Вашингтона», хоккеист ещё не решил вопрос с визой
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Шумаков пропустил тренировку «Вашингтона», хоккеист ещё не решил вопрос с визой 

Чемпионат.com + ещё 4 10 часов назад
Фото: Чемпионат.com
Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков, подписавший со «столичными» однолетний контракт, пропустил тренировочное занятие команды из-за того, что ещё не решил вопрос с визой, сообщает в своём «твиттере» обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.
27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.
В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.
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