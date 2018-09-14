Шумаков пропустил тренировку «Вашингтона», хоккеист ещё не решил вопрос с визой

Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Сергей Шумаков , подписавший со «столичными» однолетний контракт, пропустил тренировочное занятие команды из-за того, что ещё не решил вопрос с визой, сообщает в своём «твиттере» обозреватель Washington Post Изабель Хуршудян.

27 августа Шумаков расторг контракт с московским ЦСКА, который сохранил права на хоккеиста в КХЛ. Форвард, выведенный из состава москвичей в финале Кубка Гагарина, требовал обмена, однако руководство «армейского» клуба не смогло найти ему вариант в КХЛ. В итоге контракт с хоккеистом был расторгнут по инициативе игрока.

В 47 матчах регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2017/18 Шумаков набрал 40 (17+23) очков при показателе полезности «+10». В 11 играх плей-офф форвард заработал 4 (2+2) балла.