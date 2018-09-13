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Экс-агроном «Анжи-Арены»: у меня были случаи с кротами, бороться с ними непросто
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Экс-агроном «Анжи-Арены»: у меня были случаи с кротами, бороться с ними непросто 

Чемпионат.com 2 часа назад
Бывший главный агроном «Анжи-Арены» Евгений Кондрашов новость о том, что крот испортил поле на стадионе в Харькове в преддверии матча Лиги чемпионов «Шахтёр» — «Хоффенхайм».
«У меня тоже были случаи с кротами. С ними очень непросто бороться. На месте первой базы ФК «Краснодар» их было очень много, так как вокруг были озёра. Нарыли кучу материала, у меня даже папка специальная была. Мы закупали специальную сетку, закладывали её под основание футбольного поля. Плюс сделали отсекающий барьер вокруг поля под ограждение. Но это не панацея от всех бед. Крот может и сверху пробраться.
Если говорить не о базе, а о стадионе, то, честно говоря, даже не представляю, как крот туда может пробраться. В голове не укладывается, как можно его прозевать. Сложно судить, могла ли это быть пиар-акция. Думаю, никто бы не стал вредить своему полю.
Конечно, у меня бывали подобные случаи. И змеи, и ежи, даже черепаха один раз на тренировочную базу приползла. Однажды полёвка мешала работать в Раменском, пришлось поймать её и выкинуть с поля. Один раз лисица приходила. У нас в то время для вентиляции не закрывались угловые проходы. В ночное время я заканчивал химическую обработку поля. Смотрю: глаза горят. Поближе подошёл, стоит лиса — смотрит, чем я занимаюсь. Как выгонял? Она испугалась и сама убежала», — сказал Кондрашов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Ерёминым.
Ранее сообщалось, что сотрудники «Шахтёра» смогли устранить повреждения газона на стадионе в Харькове и поймали крота.
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