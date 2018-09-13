Зеленая машина против белых барсов: В Уфа-Арене состоится принципиальный матч

В последнюю встречу победа досталась уфимцам

Уже завтра, в пятницу 14 сентября на льду Уфа-Арены, встретятся уфимский «Салават Юлаев» и казанский «Ак Барс». Зеленое дерби обещает быть очень напряженным — уступить не хочет никто. Несмотря на отсутствие травмированного капитана команды, юлаевцы намерены биться до последнего, но и гости из Казани не упустят шанс взять верх в гостях у зеленой машины.

«Салават Юлаев» и «Ак Барс» встречались на льду уже 116 раз, 47 раз победа в основное время доставалась уфимцам, в 43 матчах сильнее оказались казанцы. Но зато «Барсы» чаще побеждали в овертаймах восемь побед против четырех. В последнюю встречу клубов, победа ушла в копилку «Салавата». Команды определенно стоят друг друга и мы сможем насладиться битвой равных. Поэтому уфимскому клубу потребуется максимальная поддержка родных трибун.

Вчера Салават Юлаев одержал победу над Торпедо из нижнего Новгорода.