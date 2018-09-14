Неймар запустил линейку комиксов с самим собой 

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объявил о запуске линейки комиксов собственного производства, передает "Советский спорт".
Об этом бразилец написал в своем твиттере.
"Мечта сбылась!" — гласит подпись Неймара под фотографией с журналом.
Комиксы получили название «Inked» ("Татуированный"). По сюжету татуировки бразильца оживают и помогают ему спасти сестру от преступного картеля.
За «ПСЖ» лидер сборной Бразилии выступает с лета 2017 года.
Ранее сообщалось, что подруга Неймара снялась в новой яркой фотосессии.