Неймар запустил линейку комиксов с самим собой

Нападающий «Пари Сен-Жермен» Неймар объявил о запуске линейки комиксов собственного производства, передает "Советский спорт"

Об этом бразилец написал в своем твиттере.

"Мечта сбылась!" — гласит подпись Неймара под фотографией с журналом.

Комиксы получили название «Inked» ("Татуированный"). По сюжету татуировки бразильца оживают и помогают ему спасти сестру от преступного картеля.

За «ПСЖ» лидер сборной Бразилии выступает с лета 2017 года.

Ранее сообщалось, что подруга Неймара снялась в новой яркой фотосессии.