Неймар запустил серию комиксов с собой в главной роли

Нападающий сборной Бразилии и «ПСЖ» Неймар запустил серию комиксов с собой в главной роли, сообщает Business Wire.

Первый выпуск комикса вышел под названием Inked: Art Animates Life. По сюжету татуировки главного героя оживают и помогают Неймару в спасении сестры, которую похитил некий преступный картель.

«Как и многие дети, я мечтал стать профессиональным футболистом и супергероем. Мне посчастливилось заиграть в футбол на самом высоком уровне, а теперь появилась возможность и представить болельщикам со всего мира новую, современную и захватывающую историю в виде комиксов. Как ребёнок, который вырос на комиксах, надеюсь, что эти истории и персонажи смогут вдохновить людей со всего мира», — сказал Неймар.

Первый выпуск комикса будет доступен на португальском, испанском, французском и английском языках.

Посмотреть фотографию можно в «твиттере» Неймара.