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Невилл: «Глупо говорить, что Моуринью закончился как тренер»
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Невилл: «Глупо говорить, что Моуринью закончился как тренер» 

Евро-футбол.Ру + ещё 1 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Эксперт Sky Sports Гари Невилл не разделяет критические отзывы в отношении главного тренера "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуринью.
"У Моуринью тяжёлый период, но говорить, что он закончился как тренер, — глупо. Когда мы с 2003 по 2006 год не могли выиграть Премьер-лигу, люди тоже говорили, что это конец эры сэра Алекса Фергюсона, что это конец.
Думаю, что Жозе — блестящий тренер. Верите или нет, но мне понравилась игра «МЮ» против «Тоттенхэма» (0:3 — прим.), пускай и в первые 40 минут. Но я также видел игру с «Бёрнли». Это было действительно хорошо", — цитирует Невилла Goal.
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