Невилл: «Глупо говорить, что Моуринью закончился как тренер»

"У Моуринью тяжёлый период, но говорить, что он закончился как тренер, — глупо. Когда мы с 2003 по 2006 год не могли выиграть Премьер-лигу, люди тоже говорили, что это конец эры сэра Алекса Фергюсона , что это конец.

Думаю, что Жозе — блестящий тренер. Верите или нет, но мне понравилась игра «МЮ» против «Тоттенхэма» (0:3 — прим.), пускай и в первые 40 минут. Но я также видел игру с «Бёрнли». Это было действительно хорошо", — цитирует Невилла Goal.