В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат гарнизона по офицерскому троеборью

За звание чемпиона поборются более 40 команд в трех дисциплинах — стрельбе из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, плавании на дистанции 300 м и беге на 3 км.

Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат по офицерскому троеборью среди подразделений штаба военного округа, соединений, воинских частей ЗВО, высших военных учебных заведений и организаций Минобороны РФ , дислоцированных на территории Санкт-Петербургского гарнизона.

За звание чемпиона гарнизона поборются более 40 команд в трех дисциплинах — стрельбе из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, плавании на дистанции 300 м и беге на 3 км. От каждой команды будут представлены три участника в различных возрастных категориях.

Победители и призеры чемпионата будут определены в личном и командном первенстве по наибольшей сумме очков во всех видах троеборья.