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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат гарнизона по офицерскому троеборью
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В Санкт-Петербурге стартовал чемпионат гарнизона по офицерскому троеборью 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
За звание чемпиона поборются более 40 команд в трех дисциплинах — стрельбе из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, плавании на дистанции 300 м и беге на 3 км.
Сегодня в Санкт-Петербурге стартовал чемпионат по офицерскому троеборью среди подразделений штаба военного округа, соединений, воинских частей ЗВО, высших военных учебных заведений и организаций Минобороны РФ, дислоцированных на территории Санкт-Петербургского гарнизона.
За звание чемпиона гарнизона поборются более 40 команд в трех дисциплинах — стрельбе из пистолета Макарова на расстоянии 25 м, плавании на дистанции 300 м и беге на 3 км. От каждой команды будут представлены три участника в различных возрастных категориях.
Победители и призеры чемпионата будут определены в личном и командном первенстве по наибольшей сумме очков во всех видах троеборья.
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