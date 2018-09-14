Ещё
Турнир по мини-футболу соберет жителей ВАО в Сокольниках
Далее:
Читайте также:
Ещё

Турнир по мини-футболу соберет жителей ВАО в Сокольниках 

Управа района Косино-Ухтомский + ещё 1 3 часа назад
Фото: Префектура Восточного административного округа
На стадионах академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 14 сентября стартует Турнир по мини-футболу на Кубок главы управы района Сокольники.
Игры нового турнира будут проходить еженедельно по пятницам с 19:00 до 21:00 до 12 октября по адресу: Малый Олений переулок, дом 23. Принять в них участие могут жители и сотрудники учреждений, предприятий, действующих на территории Сокольников.
— В течение июня и июля текущего года в районе уже прошёл турнир в поддержку сборной России, в котором приняли участие дворовые команды, сборные силовых структур, физкультурно-оздоровительных комплексов, медицинских учреждений, — напомнили в отделе по взаимодействию с населением управы Сокольников. — Спортивное мероприятие пришлось жителям по душе, и управа пошла навстречу просьбам о продолжении спортивных сражений на футбольном поле.
Организаторами соревнований выступают управа района и совет депутатов муниципального округа Сокольники, Детский молодёжный центр «Сокольники», ООО «Стадион „Спартак“.
Заявку на регистрацию участников турнира можно отправить по адресу: mosaktiv.ru@gmail.com.
Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.
Управа района Косино-Ухтомский: последние новости
Команда из «Триумфа» отличилась на окружных соревнованиях по мини-футболу Косино-ухтомцев приглашают поучаствовать в окружном забеге В Вешняках возобновились литературно-музыкальные вечера
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту44
Умер Валентин Чайкин11
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Черчесов отрекся от очередного иностранца в сборной
Бывшая российская спортсменка выступила против России3
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:55
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке
Летние виды спорта
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:20
Скандал в гимнастике: россиянке дали бракованную ленту
Летние виды спорта
01:01
России подготовили новый допинг-скандал
Летние виды спорта
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол Прочее
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение