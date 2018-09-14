Турнир по мини-футболу соберет жителей ВАО в Сокольниках

На стадионах академии «Спартак» имени Фёдора Черенкова 14 сентября стартует Турнир по мини-футболу на Кубок главы управы района Сокольники.

Игры нового турнира будут проходить еженедельно по пятницам с 19:00 до 21:00 до 12 октября по адресу: Малый Олений переулок, дом 23. Принять в них участие могут жители и сотрудники учреждений, предприятий, действующих на территории Сокольников.

— В течение июня и июля текущего года в районе уже прошёл турнир в поддержку сборной России, в котором приняли участие дворовые команды, сборные силовых структур, физкультурно-оздоровительных комплексов, медицинских учреждений, — напомнили в отделе по взаимодействию с населением управы Сокольников. — Спортивное мероприятие пришлось жителям по душе, и управа пошла навстречу просьбам о продолжении спортивных сражений на футбольном поле.

Организаторами соревнований выступают управа района и совет депутатов муниципального округа Сокольники, Детский молодёжный центр «Сокольники», ООО «Стадион „Спартак“.

Заявку на регистрацию участников турнира можно отправить по адресу: mosaktiv.ru@gmail.com.

Информация и фото с сайта Префектуры ВАО.