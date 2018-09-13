Сергей Сироткин: Я хочу и дальше работать с Williams

Две недели назад в Монце Сергей Сироткин финишировал 11-м, но после дисквалификации Романа Грожана поднялся на десятое место. В четверг в Сингапуре гонщик Williams говорил о первом заработанном очке и ситуации с контрактом…

Вопрос: Что вы чувствуете, финишировав в десятке в Монце?

Сергей Сироткин: Этот результат добавил сил не столько мне, сколько команде. Для всех, кто каждый день работает на базе и на трассе, важно видеть, что усилия окупаются, ведь это не всегда заметно по результатам. Для команды это хороший результат, и я ценю работу всех наших сотрудников. Я хочу, чтобы они видели, что их усилия не напрасны. С этой точки зрения я очень доволен результатом Монцы, поскольку он улучил атмосферу в команде.

Что касается лично меня, то результат ни на что не повлиял. Я считаю, что в прошлой гонке был очень быстр, демонстрировал едва ли не самый быстрый темп по ходу сезона. Я бываю доволен своими гонками даже когда не зарабатываю очки. Заработав очки, я не начну пилотировать лучше, так что не вижу причин, почему я должен быть более доволен, чем раньше. Но не поймите меня неправильно — я очень рад тому, как прошли несколько последних гонок.

Вопрос: Как вы оцениваете свой дебютный сезон и прогресс в Формуле 1?

Сергей Сироткин: С начала сезона прогресса добился и я, и команда. Год получился сложным, особенно для меня, ведь я только дебютировал. Зимой мы считали, что наша машина, по меньшей мере, пятая по скорости, но реальность оказалась совсем другой. Это стало для нас серьезным вызовом. Оказавшись в ситуации, отличной от той, на которую ты рассчитывал, твое мышление немного меняется.

Когда мы в полной мере осознали, в какой оказались ситуации, то начали много работать, чтобы вернуться на те позиции, на которых должны быть. Я чувствую, что вношу свою роль в будущие успехи команды. Разумеется, я получал бы большее удовольствие, если бы боролся за более высокие позиции. Нет сомнений, что сезон сложный, но было несколько эпизодов, когда я очень гордился своей работой с точки зрения гонщика, добившись максимально возможного результата. Я понимаю, что это не всегда видно по протоколу гонки, но в команде мы это знаем.

Вопрос: За весь сезон мы ни разу не слышали, чтобы вы критиковали команду или были расстроены. Вы на самом деле такой или просто не хотите показывать своё разочарование?

Сергей Сироткин: И то, и то. Я заметно изменился по сравнению с прошлым годом, и не только потому, что получил больше опыта или стал лучше, как гонщик. Я просто понял, насколько сильно люблю гонки, и насколько сильно мне нравится бороться, выступать на трассе. Я нашел возможность получать удовольствие от происходящего. Я вкладываю сердце в работу, а не просто стараюсь сделать все как можно быстрее, чтобы поскорее отправиться домой. Я действительно получаю удовольствие от процесса — и я верю, что результаты придут.

Вопрос: Сейчас много обсуждают ситуацию Эстебана Окона, у которого практически нет возможностей для маневра из-за его связей с Mercedes. Вы чувствуете больше свободы благодаря тому, что вас поддерживает SMP Racing, а они не связаны ни с одним из автопроизводителей?

Сергей Сироткин: И да, и нет. SMP Racing — полностью независимая организация, поэтому у нас нет никаких связей с одной из команд или поставщиком силовых установок. С этой точки зрения мы можем действовать более гибко. Я доволен тем, где мы находимся, и в этом году мы усвоили несколько уроков. Я напрямую не связан ни с одним из автопроизводителей, но это не значит, что я хочу сменить команду.

Вопрос: Можно ли сказать, что в каком-то смысле полезно было провести дебютный сезон в команде, у которой столько проблем? Опыт их решения поможет в будущем?

Сергей Сироткин: Хороший вопрос. В краткосрочной перспективе нет ничего хорошего в том, что у нас такие проблемы, но в долгосрочной полученный опыт, умение собраться с силами, чтобы выжить и вернуться в среднюю группу, поможет. Команда стала более сплоченной, и это очень хорошо для долгосрочной перспективы. Начало нашего сотрудничества получилось сложным, но я надеюсь, что оно продолжится и мы добьемся большего.

Вопрос: Вы видите себя за рулем Williams в долгосрочной перспективе? Какие планы на 2019-й?

Сергей Сироткин: Хороший вопрос. Официально у меня нет никакой информации — в Формуле 1 произойти может все, что угодно. В то же время меня постоянно спрашивают, беспокоюсь ли я о своем будущем. Я знаю, какую роль играю в Williams, знаю, как меня ценят, так что у меня нет серьезных поводов для беспокойства. Я хочу продолжать работать с командой и считаю, что наши парни заслуживают гораздо большего — мы хотим вернуться на лидирующие позиции, попробовать шампанское на подиуме. Я буду очень гордиться, если продолжу работать с командой и верну им успех.

Вопрос: В следующем году мы можем увидеть двух российских гонщиков в Williams?

Сергей Сироткин: Вероятно, вы знаете больше меня! (смеется) Я не имею ничего против других российских гонщиков, да и вообще не имею ничего против других гонщиков. В первую очередь, я хочу гарантировать свое будущее. Честно говоря, меня не особо беспокоит, кто будет пилотировать вторую машину. Конечно, всегда хочется соперничества, и я хочу бороться с лучшими из лучших. Чем сильнее мой напарник, тем лучше.

Вопрос: По ходу сезона вы не раз демонстрировали более высокие скорости, чем напарник, и опережали его в разных сессиях, в том числе и в квалификациях. Но когда доходит до гонок, Лэнс Стролл оказывался впереди вас. Чем это можно объяснить? Тем, что у него больше опыта? Огорчает ли вас это?

Сергей Сироткин: Нет, я бы так не сказал. Речь идет не о чем-то глобальном, а о мелочах, как в Монце, которые находятся вне моего контроля. Если говорить о темпе на одном быстром круге, и о гоночном темпе, то я очень доволен тем как выгляжу на фоне, скажем так, других гонщиков средней группы.

К сожалению, довольно часто были ситуации, когда я чувствовал, что скорость у нас есть, но, как в Будапеште, квалификация складывалась неудачно, и это отражалось на гонке. В Монце мы хорошо выглядели на протяжении уик-энда, и могли добиться большего в квалификации, но у нас не было такой возможности. Все это огорчает. По ходу сезона были сессии, которые сложились не лучшим образом, но важнее всего то, что я чувствую уверенность и будущий прогресс. Основываясь на этой уверенности, я буду делать следующие шаги вперед.