Шакири: «Ливерпуль» должен брать пример с «Баварии»

Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири настраивает свою команду на завоевание трофеев.

"Ливерпулю" нужно ставить задачи по завоеванию трофеев. Мы — большой клуб, а большие клубы должны завоёвывать титулы.

Сложно выиграть Премьер-лигу, ведь здесь много больших клубов, конкуренция высока. Вы должны провести выдающийся сезон, чтобы иметь шансы стать чемпионом.

У «Баварии» есть менталитет завоевателя трофеев. «Ливерпуль» должен стремиться к этому, ведь наш клуб тоже входит в число самых крупных в мире.

Нужно продолжать работать, ведь наша команда ещё достаточно молодая. Каждый футболист должен становиться лучше, чтобы привести клуб к успеху. А чтобы быть успешным, нужно завоёвывать трофеи. Это должно быть нашей целью", — цитирует Шакири Goal.