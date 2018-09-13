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Шакири: «Ливерпуль» должен брать пример с «Баварии»
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Шакири: «Ливерпуль» должен брать пример с «Баварии» 

Евро-футбол.Ру 2 часа назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Полузащитник «Ливерпуля» Джердан Шакири настраивает свою команду на завоевание трофеев.
"Ливерпулю" нужно ставить задачи по завоеванию трофеев. Мы — большой клуб, а большие клубы должны завоёвывать титулы.
Сложно выиграть Премьер-лигу, ведь здесь много больших клубов, конкуренция высока. Вы должны провести выдающийся сезон, чтобы иметь шансы стать чемпионом.
У «Баварии» есть менталитет завоевателя трофеев. «Ливерпуль» должен стремиться к этому, ведь наш клуб тоже входит в число самых крупных в мире.
Нужно продолжать работать, ведь наша команда ещё достаточно молодая. Каждый футболист должен становиться лучше, чтобы привести клуб к успеху. А чтобы быть успешным, нужно завоёвывать трофеи. Это должно быть нашей целью", — цитирует Шакири Goal.
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