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Отец Черышева прокомментировал результаты допинг-расследования
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Отец Черышева прокомментировал результаты допинг-расследования 

Газета.Ru + ещё 6 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Отец полузащитника «Валенсии» и сборной России Дениса Черышева Дмитрий Черышев прокомментировал результат допинг-расследования, передает Sport24.
По итогам расследования было установлено, что в отношении футболиста не было найдено нарушений.
"Вы видели, чтобы Денис или я нервничали? Нет. О чем речь. Никаких вопросов к нам и не было. Нам никто трепать нервы и не мог, если мы даже не напрягались и не нервничали", — заявил Черышев-старший.
Ранее стали известны результаты допинг-расследования в отношении Черышева.
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