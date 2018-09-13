Отец Черышева прокомментировал результаты допинг-расследования

По итогам расследования было установлено, что в отношении футболиста не было найдено нарушений.

"Вы видели, чтобы Денис или я нервничали? Нет. О чем речь. Никаких вопросов к нам и не было. Нам никто трепать нервы и не мог, если мы даже не напрягались и не нервничали", — заявил Черышев-старший.

Ранее стали известны результаты допинг-расследования в отношении Черышева.