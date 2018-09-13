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Холодная война никуда не уходила — Горбачев
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Холодная война никуда не уходила — Горбачев 

Москва24 + ещё 4 1 час назад
Фото: Москва24
Первый и последний президент СССР Михаил Горбачев заявил, что холодная война «никуда и не уходила». Об этом политик заявил во время презентации своей книги «В меняющемся мире», которая посвящена внешней политике времен перестройки. Слова Горбачева передает РИА Новости.
Когда экс-президенту СССР задали вопрос, возвращается ли холодная война, он ответил, что «она и не уходила. Только меняется накал». Также политика спросили, не считает ли он, что ситуация, которая сегодня сложилась в мире, отменяет достижения Горбачева на посту главы советского государства. Он ответил, что это уже никому не удастся.
В июне бывший президент СССР заявил, что в ближайшее время необходимо провести очередную встречу между президентами России и США.
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