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«Югра» победила в первом турнире, посвященном основателю отечественного следж-хоккея
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«Югра» победила в первом турнире, посвященном основателю отечественного следж-хоккея 

ТАСС 2 часа назад
ИЖЕВСК, 13 сентября. /ТАСС/. Команда «Югра» одержала победу в первом всероссийском турнире «Мемориал Виктора Кузнецова», посвященном основателю российского следж-хоккея. Об этом сообщается на сайте Минспорта Удмуртии.
Турнир прошел в Ижевске. «Второе место заняли следж— хоккеисты из Москвы. Команда „Удмуртия“ стала бронзовым призером турнира», — говорится в сообщении.
На закрытии мероприятия министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова отметила, что мероприятие планируется проводить регулярно, и все команды приглашены на следующий год.
Турнир стартовал в Ижевске 10 сентября. В состязании приняли участие сильнейшие команды России по следж-хоккею, среди которых призеры зимних Паралимпийских игр — 2014 в Сочи, чемпионатов мира и Европы: «Удмуртия», «Югра», «Ястребы» и сборная Москвы. Турнир является основным этапом подготовки к чемпионату России сезона-2018/19.
Основатель российского следж-хоккея, мастер спорта международного класса Виктор Кузнецов был главным тренером сборной Удмуртии по спорту ПОДА (инвалидов с поражением опорно-двигательного аппарата) и руководителем регионального отделения Паралимпийского комитета России. Кузнецов скончался в октябре 2017 года.
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