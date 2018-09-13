«Югра» победила в первом турнире, посвященном основателю отечественного следж-хоккея

ИЖЕВСК, 13 сентября. / ТАСС /. Команда «Югра» одержала победу в первом всероссийском турнире «Мемориал Виктора Кузнецова», посвященном основателю российского следж-хоккея. Об этом сообщается на сайте Минспорта Удмуртии.

Турнир прошел в Ижевске. «Второе место заняли следж— хоккеисты из Москвы. Команда „Удмуртия“ стала бронзовым призером турнира», — говорится в сообщении.

На закрытии мероприятия министр по физической культуре, спорту и молодежной политике Удмуртии Наталья Гольцова отметила, что мероприятие планируется проводить регулярно, и все команды приглашены на следующий год.

Турнир стартовал в Ижевске 10 сентября. В состязании приняли участие сильнейшие команды России по следж-хоккею, среди которых призеры зимних Паралимпийских игр — 2014 в Сочи, чемпионатов мира и Европы: «Удмуртия», «Югра», «Ястребы» и сборная Москвы. Турнир является основным этапом подготовки к чемпионату России сезона-2018/19.