От топ-клуба до борьбы за выживание за 2 года. Падение Джексона Мартинеса

Бывший нападающий «Порту» и «Атлетико» Джексон Мартинес стал игроком аутсайдера чемпионата Португалии «Портимоненсе».

Колумбийский форвард стал известен по выступлению за «Порту», в составе которого с 2012 по 2015 год забил почти 100 голов. Борьбу за приобретение Мартинеса вели многие известные в Европе клубы и в итоге форвард оказался в «Атлетико», где и начался закат его звезды.

За клуб из Мадрида Мартинес забил всего 3 гола в 22 матчах и в феврале 2016 года был продан в китайский «Гуанчжоу Эвергранд» за 42 млн евро. Карьера в Китае у Мартинеса не задалась — он забил 4 гола в 16 матчах. В марте 2018 года «Гуанчжоу Эвергранд» расторг с ним контракт, по условию которого он зарабаотывал 12,5 млн евро в год.

Теперь Мартинес вернулся в Португалию и в среду был официально представлен в качестве игрока «Портимоненсе». Новая команда колумбийца после 4 туров замыкает таблицу чемпионата Португалии.