Болельщики «Сампдории» вынудили Серию А изменить время начала матча с «Фиорентиной»

Руководство Серии А было вынуждено прислушаться к болельщикам «Сампдории» и передвинуть начало перенесённого матча первого тура с «Фиорентиной».

Из-за обрушения моста в Генуи стартовую игру сезона для «Сампдории» пришлось перенести на 19 сентября (среда). Руководство лиги назначило время начала встречи в 17:00 по местному времени (18:00 мск), что было слишком неудобно для болельщиков из-за пробок в час пик и рабочего времени.

Под угрозой бойкота Серия А подвинула игру на два часа, и она начнется в 20:00 по Москве.