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Болельщики «Сампдории» вынудили Серию А изменить время начала матча с «Фиорентиной»
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Болельщики «Сампдории» вынудили Серию А изменить время начала матча с «Фиорентиной» 

Евро-футбол.Ру 1 час назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Руководство Серии А было вынуждено прислушаться к болельщикам «Сампдории» и передвинуть начало перенесённого матча первого тура с «Фиорентиной».
Из-за обрушения моста в Генуи стартовую игру сезона для «Сампдории» пришлось перенести на 19 сентября (среда). Руководство лиги назначило время начала встречи в 17:00 по местному времени (18:00 мск), что было слишком неудобно для болельщиков из-за пробок в час пик и рабочего времени.
Под угрозой бойкота Серия А подвинула игру на два часа, и она начнется в 20:00 по Москве.
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