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«Слован» — «Динамо» М: Ерёменко выйдет в основном составе гостей
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«Слован» — «Динамо» М: Ерёменко выйдет в основном составе гостей 

Чемпионат.com 1 час назад
Стали известны составы команд на матч братиславского «Слована» и московского «Динамо» в рамках регулярного чемпионата КХЛ, информируют клубы в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 13 сентября, начало игры — в 19:30 мск.
«Слован»:
Штепанек (Чильяк);
Желина — Серсен, Лунтер — Таффе — Ржепик;
Клок — Грман, Лишка — Чипчура — Лишка;
Шварны — Шаус, Сукель — Ро — Вирта;
Бачик, Грнка — Шимун — Буц.
«Динамо» Москва:
Ерёменко (Бочаров);
Никулин — Прибыльский, Брюквин — Мозер — Афиногенов;
Койвисто — Хиетанен, Кагарлицкий — Шипачёв — Тарасов;
Волков — Вишневский, Индрашис — Закриссон — Бойд;
Меньшиков, Игумнов, Петунин — Ефремов — Панкратов.
Календарь игр регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги сезона-2018/19
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