«Отобрал у живодеров», «вытащила из пакета»: жуткие и трогательные истории спасения животных

Наверняка у вас или ваших родных дома живет какой-то питомец: кошка, собака, птица, да хотя бы рыбки. Многие из вас обзавелись ими, когда животное было еще совсем маленьким — купили, взяли у друзей. Но ведь есть и другие истории попадания братьев наших меньших в добрые руки — это настоящие истории спасения, когда беззащитным животным требовалась помощь человека. О таких историях сегодня и расскажем.

Сейчас в твиттере набирает обороты популярности тред о домашних питомцах — его запустила девушка, зарегистрированная под именем Lois Lane. Она же рассказала первую историю в 140 символов — как сама спасла маленького котенка.

хочу запустить милый тред: расскажите в реплаях, при каких обстоятельствах у вас появился/появились домашние питомцы, приложив фото.

это Елка, появилась у меня 26 апреля 2015-го в возрасте 9-10 дней. маленький несчастный комочек, брошенный на улицу на произвол судьбы. pic.twitter.com/5bKPAy1cbi

— Lois Lane (@Dominastya) 10 сентября 2018 г.

Люди отреагировали молниеносно — причем отвечать девушке-автору первого поста стали не только ее фолловеры, но и случайные пользователи твиттера, которым тоже довелось спасти котенка или щенка. Многие делали ретвиты, и таким образом тред начал разрастаться.

Ета Джон и Хосе. 10 сентября 2018 г.

Верасень (для друзей Сеня) Валялся на дороге весь травмированный и с сотрясением, лежал в больнице, реабилитировался, учился поворачивать направо. Теперь эксцентричный, но очень хороший кот! pic.twitter.com/K9LYWRM5y4

— Masha Today (@McCrab_) 11 сентября 2018 г.

Это было в сентябре 2009. Возле общаги дети мучали котёнка, я отняла у них и взяла ее себе. Потом увидела объявление о пропаже и поняла, что она живет у мерзотной общажной буфетчицы, у которой и так куча животных. Я не стала отдавать)) Идеальная кошка! Назвала Кошея’ pic.twitter.com/zvOHox3csS

— Ненашева Мира (@nenasheva_mira) 11 сентября 2018 г.

Котик Ося. Оскар. У неведомой бабуленции жила гора кошек (кошки были больные, конечно же). Бабуленция померла, квартира досталась психической, ну она и выкинула мешок с котами с пятого этажа (вытек глаз, перелом бедра) Увидели фото в приюте и сразу решили забрать (глаз не вырос). pic.twitter.com/pzyqYDE38s

— Шведская землянуха (@plotnikova_l) 11 сентября 2018 г.

Это Капитон Пришёл под мой подъезд с твердой решимостью умереть в 2013. У него была чумка и на лапах стоять получалось с большим трудом. Не вышло, вылечили засранца. Запечатлен в своём постоянном аггрегатном состоянии pic.twitter.com/2damW38J1Q

— skivbard (@Skivmag) 11 сентября 2018 г.

Истории некоторых пользователей, хоть и не совсем похожи на истории спасения животных, а больше — на истории неравнодушия, все же не умещаются в один твит. Приходится писать серию из двух или трех постов — вот как про кота Тимофея. В этой ветке не только фото, но и видео. Или история спаниеля Феклы — тоже сплошная милота.

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— джейн тостер (@tardisarecool) 11 сентября 2018 г.

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— джейн тостер (@tardisarecool) 11 сентября 2018 г.

А Фёклу выкинули на улицу хозяева и мы забрали её с передержки. Самая милая и добрая собака на свете! Любит нас всех, но меня обожает. pic.twitter.com/6EjhXSOwUs

— Nikolay Zhigalin (@_ZhN_) 11 сентября 2018 г.

А жена шьёт и вяжет им одёжки))) pic.twitter.com/ISSEWddNgb

— Nikolay Zhigalin (@_ZhN_) 11 сентября 2018 г.

А иногда людям самим было плохо, когда они встречали на своем пути маленькое животное и понимали: ему сейчас гораздо хуже.

Это Капитан Космическая Рысь. 7 лет назад я шла и плакала, потому что злой дядька шлепнул меня по жопе и с гоготом пошёл дальше, а в кустах сидел и плакал грязный больной котёнок. Дальше мы пошли уже с котёнком. Денег, потраченных на его лечение, хватило бы на ракету. Но это любовь pic.twitter.com/o8ijPMboSM

— PrimaVera Eterna (@rrrusja) 11 сентября 2018 г.

Фото до: pic.twitter.com/fo2YA9acWi

— Anhielina Babareka (@ang_pavl) 11 сентября 2018 г.

И фото после: pic.twitter.com/3eJx6Uyawk

— Anhielina Babareka (@ang_pavl) 11 сентября 2018 г.

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— Анатолий DUST (@DUST42714489) 12 сентября 2018 г.

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— Анастасия (@Juoline) 11 сентября 2018 г.

За кадром мы оставляем немало историй, когда люди просто забирали животное из приюта, не в силах устоять. Все эти истории похожи — у каждой разные герои, но одна общая мысль — нельзя оставаться в стороне. Даже по отношению к маленьким и покалеченным зверям. А может быть, вовсе не «даже», а «особенно». Неслучайно же тред, который начала Lois Lane, оказался таким популярным — среди пользователей твиттера нашлись сотни неравнодушных людей. Возможно, у вас тоже есть такая история — обязательно поделитесь ею в ветках треда. Пусть он разрастется до тысяч историй и вдохновит тысячи человек.

Также хотим напомнить про флешмоб «Один лайк — один факт». В одном месте БигПикча собрала самые умопомрачительные откровения пользователей твиттера — об их работе (проституткой, проводницей, колдуном, травматологом), месте жительства и хобби.