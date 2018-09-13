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МПК утвердил 23 вида спорта в качестве кандидатов на включение в программу Игр-2024
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МПК утвердил 23 вида спорта в качестве кандидатов на включение в программу Игр-2024 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 13 сентября. Совет управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК) утвердил 23 вида спорта в качестве кандидатов на включение в программу Игр-2024 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МПК.
МПК исключил из списка кандидатов гольф, карате, спортивные танцы на колясках, футбол на колясках и парусный спорт из-за несоответствия критериям.
Совет управляющих в январе 2019 года рассмотрит 22 вида спорта, которые ранее были включены в программу Игр-2020, и футбол для людей с церебральным параличом. По итогам рассмотрения будет принята программа Паралимпиады-2024.
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