МПК утвердил 23 вида спорта в качестве кандидатов на включение в программу Игр-2024

ТАСС , 13 сентября. Совет управляющих Международного паралимпийского комитета (МПК) утвердил 23 вида спорта в качестве кандидатов на включение в программу Игр-2024 в Париже. Об этом сообщает пресс-служба МПК.

МПК исключил из списка кандидатов гольф, карате, спортивные танцы на колясках, футбол на колясках и парусный спорт из-за несоответствия критериям.

Совет управляющих в январе 2019 года рассмотрит 22 вида спорта, которые ранее были включены в программу Игр-2020, и футбол для людей с церебральным параличом. По итогам рассмотрения будет принята программа Паралимпиады-2024.