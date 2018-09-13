Ещё
Орлов: отказ Терри — это не пощечина для нашего футбола
Далее:
Читайте также:
Ещё

Орлов: отказ Терри — это не пощечина для нашего футбола 

Газета.Ru 1 час назад
Фото: Газета.Ru
Известный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал отказ бывшего защитника сборной Англии Джона Терри переходить в московский "Спартак", передает «Спорт-Экспресс».
"Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак». У «Спартака» есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место.
Я был бы рад, если бы «Спартак» укрепился, реально усилился. А на месте спортивного директора «Спартака» я бы еще подумал, нужно ли брать Терри или нет. Точно не считаю, что это какая-то потеря или пощечина для нашего футбола. Да ну, какая глупость!" — заявил Орлов.
Ранее сообщалось, что вместо перехода в «Спартак» Терри может стать тренером в «Челси».
Газета.Ru: последние новости
Стали известны результаты допинг-расследования в отношении Черышева Подозреваемый по делу Скрипалей откликнулся на просьбу Путина "Барселона" потратит на зарплату футболистам больше "Реала"
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский боец решил получить гражданство РФ
Дело закрыто: Черышев унизил WADA3
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черышев опубликовал итоги по делу о допинге1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение