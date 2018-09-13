Орлов: отказ Терри — это не пощечина для нашего футбола

"Я понимаю, если бы речь шла о забивном форварде, который способен решить исход встречи, но защитник для решения задачи? В обороне необходимо выполнять большой объем черновой работы, бороться и так далее. А Терри уже 37. Так что я бы не приветствовал его переход в «Спартак». У «Спартака» есть внутренний резерв, свои кадры в молодежке. А в данном случае, получается, Терри занимал бы чье-то место.

Я был бы рад, если бы «Спартак» укрепился, реально усилился. А на месте спортивного директора «Спартака» я бы еще подумал, нужно ли брать Терри или нет. Точно не считаю, что это какая-то потеря или пощечина для нашего футбола. Да ну, какая глупость!" — заявил Орлов.

Ранее сообщалось, что вместо перехода в «Спартак» Терри может стать тренером в «Челси».