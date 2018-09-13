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Бельгиец Валлайс победил на 18-м этапе веломногодневки «Вуэльта»
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Бельгиец Валлайс победил на 18-м этапе веломногодневки «Вуэльта» 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: ТАСС
МАДРИД, 13 сентября. /ТАСС/. Бельгийский велогонщик Йелле Валлайс из команды Lotto Soudal стал победителем 18-го этапа престижной шоссейной многодневной гонки «Вуэльта Испании». Этап стартовал в Эхеа-де-лос-Кабальерос и финишировал в городе Льейда.
Дистанцию 186,1 км 29-летнией бельгиец преодолел за 3 часа 57 минут 3 секунды. Вторым финишировал норвежец Свен Эрик Бюстрём из UAE Team Emirates, третьим — словак Петер Саган из Bora-Hansgrohe. Оба спортсмена показали одно время с победителем.
Российский гонщик команды «Катюша-Альпецин» Ильнур Закарин занял 109-е место (отставание 3 минуты 6 секунд). Его соотечественник и партнер по команде Павел Кочетков стал 91-м (+2.48).
В общем зачете лидерство сохранил британец Саймон Йейтс (Mitchelton-Scott). Второе место занимает испанец Алехандро Вальверде из команды Movistar (+25 секунд), третье — его соотечественник из команды Quick-Step Floors Энрик Мас (+1.22). Закарин поднялся на 24-ю позицию (+40.43). Кочетков идет 58-м (+1:36.46).
Валлайс впервые в карьере одержал победу на этапе Гранд— тура. Третий раз в карьере он участвует в «Вуэльте». В его активе победы на однодневных гонках Мирового тура «Дварс дор Фландерен» и «Париж — Тур».
19-й этап пройдет в пятницу. Горный маршрут этапа проложен между городом Льейда и Сан-Жулиа-де-Лория (Андорра), его протяженность составит 157 км. «Вуэльта», которая является третьим и заключительным Гранд-туром сезона, проходит в 73-й раз. Финиш многодневки пройдет в Мадриде 16 сентября.
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