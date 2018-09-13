Боксера Джамбулата Бижамова чествовали в Минспорте Дагестана

Боксера Джамбулата Бижамова чествовали в Минспорте ДагестанаВрио министра по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов поздравил Джамбулата Бижамова и его тренера Рашидбека Ахмедова с победой на молодежном чемпионате мира по боксу.

Напомним, что первенство мира среди юниоров проходило в конце августа в Венгрии. Помимо завоеванной золотой медали Джамбулат Бижамов был назван лучшим боксером турнира.

Магомед Магомедов, поздравляя спортсмена с победой, отметил ее значимость для Дагестана и России в целом, а также пожелал Джамбулату продолжать радовать своих земляков яркими победами уже на взрослом уровне.

Спортсмен и его тренер были отмечены ведомственными грамотами минспорта, а также денежным поощрением.

Для триумфатора соревнований и его тренера была также организована экскурсия по музею спортивной славы Дагестана.