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Боксера Джамбулата Бижамова чествовали в Минспорте Дагестана
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Боксера Джамбулата Бижамова чествовали в Минспорте Дагестана 

Mirmol.ru 1 час назад
Фото: Mirmol.ru
Боксера Джамбулата Бижамова чествовали в Минспорте ДагестанаВрио министра по физической культуре и спорту РД Магомед Магомедов поздравил Джамбулата Бижамова и его тренера Рашидбека Ахмедова с победой на молодежном чемпионате мира по боксу.
Напомним, что первенство мира среди юниоров проходило в конце августа в Венгрии. Помимо завоеванной золотой медали Джамбулат Бижамов был назван лучшим боксером турнира.
Магомед Магомедов, поздравляя спортсмена с победой, отметил ее значимость для Дагестана и России в целом, а также пожелал Джамбулату продолжать радовать своих земляков яркими победами уже на взрослом уровне.
Спортсмен и его тренер были отмечены ведомственными грамотами минспорта, а также денежным поощрением.
Для триумфатора соревнований и его тренера была также организована экскурсия по музею спортивной славы Дагестана.
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