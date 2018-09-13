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СМИ: «Лацио» продлит контракт с Милинковичем-Савичем
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СМИ: «Лацио» продлит контракт с Милинковичем-Савичем 

Спорт-Экспресс 1 час назад
«Лацио» собирается продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, утверждает calciomercato. Новое соглашение с 23-летним сербом будет рассчитано до 2023 года.
Заработная плата хавбека составит 3,2 миллиона евро за сезон. Трансферная стоимость повысится до 150 миллионов евро.
Этим летом сообщалось, что на Милинковича-Савича претендовали «МЮ», «Ювентус», "Реал", «ПСЖ» и «Челси».
В текущем сезоне серб провел 3 матча за римский клуб и не отметился результативными действиями.
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