СМИ: «Лацио» продлит контракт с Милинковичем-Савичем

«Лацио» собирается продлить контракт с полузащитником Сергеем Милинковичем-Савичем, утверждает calciomercato. Новое соглашение с 23-летним сербом будет рассчитано до 2023 года.

Заработная плата хавбека составит 3,2 миллиона евро за сезон. Трансферная стоимость повысится до 150 миллионов евро.

Этим летом сообщалось, что на Милинковича-Савича претендовали «МЮ», «Ювентус», "Реал" , «ПСЖ» и «Челси».

В текущем сезоне серб провел 3 матча за римский клуб и не отметился результативными действиями.

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