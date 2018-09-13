У депутата от «ЕР» Монсона нашли анархистскую татуировку

Боец смешанных единоборств Джефф Монсон носит татуировку destroy authority, что в переводе на русский означает «уничтожая власть». Ранее он был избран депутатом городской думы от «Единой России»

На татуировку обратил внимание Telegram-канал «Хороший». Она расположена в верхней части правой груди спортсмена. Рядом с надписью наколота красно-чёрная звезда, которую анархисты считают одним из своих символов.

Джефф Монсон получил российское гражданство 12 июня 2018 года. 10 сентября он был избран депутатом городской думы подмосковного Красногорска. Монсон участвовал в выборах от «Единой России».