Прогноз на матч Ницца — Ренн: от кого ждать голов

Пятый тур французской Лиги 1 в пятницу вечером откроют «Ницца» и «Ренн». Команда Патрика Виейра плохо стартовала в новом сезоне и планирует набирать обороты после международной паузы. "Евро-Футбол.ру" анонсирует поединок на стадионе «Альянц Ривьера».

Ницца

"Ницца" неважно начала путь под руководством Патрика Виейра. В трёх стартовых турах Лиги 1 «орлята» набрали только одно очко, потерпев два домашних поражения. В четвёртом туре «Ницца» смогла прервать неудачную серию, сенсационно обыграв на выезде «Лион» (1:0). После международной паузы подопечные Виейра рассчитывают развить успех.

"Ренн" стартовал в чемпионате с поражения от «Лилля» (1:3), но быстро реабилитировался перед своими фанатами. В последующих трёх играх Лиги 1 команда Сабри Лямуши набрала семь зачётных баллов, не обыграв лишь «Марсель» на выезде (2:2). На следующей неделе «Ренн» стартует в групповом этапе Лиги Европы, и в игре против чешского клуба «Яблонец» «красно-чёрные» рассчитывают подойти в хорошем расположении духа.

Где смотреть матч

Игру на стадионе «Альянц Ривьера», которая стартует в 20:00 по московскому времени, в прямом эфире покажет канал «Матч! Футбол 3».

Статистика личных встреч

"Ницца" — «Ренн»: +37=21-32. Разница мячей: 138-118.

"Ницца" имеет перевес над «Ренном» в матчах чемпионатов Франции.

Интересные факты

— «Ницца» не проигрывала «Ренну» в 6 последних матчах чемпионата (4 победы, 2 ничьи).

— «Ницца» проиграла оба домашних матча нового чемпионата, не забив ни разу (0:1 «Реймсу», 0:4 «Дижону»).

— «Ренн» в 5 последних гостевых матчах Лиги 1 сумел обыграть только «ПСЖ» (3 ничьи и поражение).

— В 28 из 29 последних матчей чемпионата между «Ниццей» и «Ренном» зрители видели хотя бы один забитый гол.

Прогноз на матч от «Евро-Футбол.ру»

"Ницца" в новом сезоне плохо играет дома, не забив ни одного гола, однако в международную паузу Патрик Виейра наверняка поработал над проблемными местами, а гостевая победа над «Лионом» придала игрокам уверенности. «Ренн» же находится в хорошей готовности и должен забивать. Наша ставка: «Обе забьют» с коэффициентом 1.94.