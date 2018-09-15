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«Авангард» готов оплатить лечение побитого фанатами журналиста
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«Авангард» готов оплатить лечение побитого фанатами журналиста 

Газета.Ru + ещё 5 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
«Авангард» выступил с сообщением по поводу избиения журналиста Александра Головина фанатами омского клуба, передает "Советский спорт".
После матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с «Ак Барсом» Головин заявил, что его избили болельщики «Авангарда». По информации СМИ, инцидент произошел из-за «неудобных вопросов» журналиста.
"Сейчас не хочется искать виновных, этим уже занимается полиция. Скажем одно — мы против насилия. Поэтому всегда будем помогать пострадавшим.
Клуб готов оплатить лечение Александра Головина, а для того, чтобы он смог сам увидеть, как любят хоккей и гостей города в Омске, приглашаем журналиста на «Зимнюю классику». Все расходы по перелету и проживанию берем на себя. Ну и, конечно, ждем снова в Балашихе", — гласит сообщение на официальном сайте «Авангарда».
Ранее сообщалось, что вратарь сборной Латвии подрался с одноклубником.
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