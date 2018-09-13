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Московскому журналисту после беседы с болельщиками «Авангарда» сломали нос и порвали одежду
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Московскому журналисту после беседы с болельщиками «Авангарда» сломали нос и порвали одежду 

Омск Здесь 1 час назад
Фото: Омск Здесь
Корреспондент Sports.ru рассказал о нападении болельщиков «ястребов» в своих соцсетях. Журналист столичного спортивного портала Александр Головин сообщил о нападении на него фанатов ХК «Авангард». Он приехал в «Арену Балашиха» 12 сентября, однако после общения с болельщиками омской команды ему потребовалась помощь медиков.
В пресс-службе «Авангарда» сообщили, что в курсе произошедшей ситуации.
— Наш клуб осуждает любые проявления насилия. В данный момент мы разбираемся в ситуации, есть видеозаписи с камер видеонаблюдения на арене. Известно, что пострадавший находился на стадионе без аккредитации в зоне, не предназначенной для работы прессы. После выяснения всех обстоятельств случившегося мы сможем сделать выводы и обязательно сообщим о них, — пояснили представители клуба.
Фото: скрин Instagram.
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