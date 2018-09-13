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Консерваторы Британии впервые отказали в допуске на конференцию сотрудникам посольства РФ
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Консерваторы Британии впервые отказали в допуске на конференцию сотрудникам посольства РФ 

Говорит Москва 1 час назад
Российские дипломаты на протяжении многих лет традиционно посещали конференции Консервативной, Лейбористской и Либерально-демократической партий Великобритании. Предстоящая конференция пройдёт в Бирмингеме с 30 сентября по 3 октября.
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