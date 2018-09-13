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Российских дипломатов отказались приглашать на съезд консерваторов в Британии
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Российских дипломатов отказались приглашать на съезд консерваторов в Британии 

Газета.Ru + ещё 1 17 часов назад
Фото: Газета.Ru
В посольстве России в Лондоне заявили, что представители Консервативной партии Британии отказались приглашать сотрудников российской дипмиссии на конференцию консерваторов. Об этом сообщается на сайте посольства.
Представители дипмиссии отметили, что сезон ежегодных конференций британских политических партий, который начинается на следующей неделе, является значимым событием в жизни страны. Они подчеркнули, что вне зависимости от состояния двусторонних отношений ранее дипломаты всегда получали приглашения от Консервативной, Лейбористской, иногда Либерально-демократической партий Великобритании.
"Это очередное подтверждение проводимой в последние годы правящими консерваторами линии на планомерное разрушение ткани наших межгосударственных отношений. Одним из элементов этого курса являются упорные попытки британских властей организовать международную изоляцию России и нашего посольства в Лондоне в частности", — говорится в сообщении дипмиссии.
В посольстве заключили, что данное решение демонстрирует низкую заинтересованность британских властей в продолжении диалога с Россией.
Ранее в посольстве заявляли, что Британия настроилась на сокращение присутствия российских дипломатов.
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