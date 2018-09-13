Уверены, что отличите стадион ФНЛ от европейского? Тест Sport24

Чемпионат мира 2018 — лучшее, что могло случалиться с Россией и особенно с ФНЛ этим летом: теперь на матчи ходят по 30 тысяч человек, а сами арены выглядят так роскошно, что по ТВ-картинке вторую лигу после РПЛ можно легко спутать с Серией А, Примерой, АПЛ, Лигой 1 и Бундеслигой.

Больше 100 тысяч зрителей на матчах ФНЛ. Это новый рекорд тура!

Не верите? Сейчас протестируем! Ниже — 13 панорам, по которым нужно определить, где играют на этом стадионе: в ФНЛ или в европейском чемпионате, который входит в топ-5.

Готовы понастольгировать по чемпионату мира? Погнали!

Вы еще не верите, что ФНЛ — лучшая лига мира? На матчи ходят по 30 тысяч

На «Фиште» умерло поле, Самара круче Питера. Что стало со стадионами ЧМ-2018

Стадион в Волгограде уползает в Волгу. Как так получилось?