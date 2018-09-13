Ещё
Уверены, что отличите стадион ФНЛ от европейского? Тест Sport24
Далее:
Читайте также:
Ещё

Уверены, что отличите стадион ФНЛ от европейского? Тест Sport24 

SPORT24.ru 1 час назад
Фото: SPORT24.ru
Чемпионат мира 2018 — лучшее, что могло случалиться с Россией и особенно с ФНЛ этим летом: теперь на матчи ходят по 30 тысяч человек, а сами арены выглядят так роскошно, что по ТВ-картинке вторую лигу после РПЛ можно легко спутать с Серией А, Примерой, АПЛ, Лигой 1 и Бундеслигой.
Больше 100 тысяч зрителей на матчах ФНЛ. Это новый рекорд тура!
Не верите? Сейчас протестируем! Ниже — 13 панорам, по которым нужно определить, где играют на этом стадионе: в ФНЛ или в европейском чемпионате, который входит в топ-5.
Готовы понастольгировать по чемпионату мира? Погнали!
Вы еще не верите, что ФНЛ — лучшая лига мира? На матчи ходят по 30 тысяч
На «Фиште» умерло поле, Самара круче Питера. Что стало со стадионами ЧМ-2018
Стадион в Волгограде уползает в Волгу. Как так получилось?
SPORT24.ru: последние новости
«Валенсия» не получала уведомлений о допинг-расследовании в отношении Черышева Агент: «Карраско будет играть в Италии» Влашич: «Ни «Реалу», ни «Роме» не будет легко в матчах против ЦСКА в Москве»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский боец решил получить гражданство РФ38
Дело закрыто: Черышев унизил WADA3
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черышев опубликовал итоги по делу о допинге1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение