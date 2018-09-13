Полузащитник ЦСКА: ни «Реалу», ни «Роме» не будет легко в матчах против ЦСКА

Хорватский полузащитник ЦСКА Никола Влашич поделился мнением об игре в армейском клубе и о перспективах команды в Лиги чемпионов, передает "Советский спорт"

"Что касается наших перспектив в Лиге чемпионов, то, конечно, "Реал" и «Рома» являются фаворитами нашей группы, но мы должны опередить «Викторию» и продолжить еврокубковую кампанию в Лиге Европы. Однако ни «Реалу», ни «Роме» не будет легко в матчах против ЦСКА на нашем поле, особенно в зимние месяцы.

Как сам собираюсь справляться с холодом? Ну, потеплее оденусь, а что еще тут можно сделать? Что касается игры в футбол, то тут все будет в порядке: стадионы тут с подогревом. При этом сама Москва — это чудо-город. Настоящий мегаполис, каждый тут найдет себе времяпрепровождение по душе. Единственная проблема — пробки. Если хочешь с кем-то встретиться, всегда рассчитывай, что на дорогу у тебя может уйти на час больше планированного", — цитирует Влашича Novi List.

Ранее Дзагоев и Щенников стали тренироваться в общей группе ЦСКА.