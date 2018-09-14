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Екатеринбург против Челябинска: хоккейные команды вышли на лед сразиться друг с другом
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Екатеринбург против Челябинска: хоккейные команды вышли на лед сразиться друг с другом 

РИА «ФедералПресс» + ещё 1 8 часов назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ФедералПресс. Хоккейный клуб «Автомобилист» из города Екатеринбург продолжил свою выездную серию. Очередную остановку команда Андрея Мартемьянова совершила в Челябинске, где накануне встретилась с местным «Трактором».
В столицу Южного Урала ХК «Автомобилист» приехал с пятью победами кряду. Екатеринбуржцы продолжают идти по сезону без единого поражения. Подобным результатом на данном этапе из всех клубов КХЛ может только омский «Авангард», с которым «шоферы» и делят лидерство на «Востоке».
Челябинский же клуб имеет в своем активе 3 очка (при 2х играх в запасе). В последнем матче ХК «Трактор» уступил «Металлургу» после недельного перерыва, который по словам главного тренера Германа Титова, его подопечным на пользу не пошёл.
Уральское противостояние для команд всегда было принципиальным. В прошлом чемпионате Челябинск и Екатеринбург лично встречались четыре раза, в трех играх удача оказывалась на стороне челябинцев. Победу же в первой встрече этого сезона одержал ХК«Автомобилист».
Первый гол зрители увидели уже на 7-й минуте матча: хозяева воспользовались численным преимуществом, и Пол Щехура вывел «Трактор» вперед. Для принимающей стороны эта шайба стала вчера первой и последней. Зато «Автомобилист», сравнявший счет на 12-й минуте первого периода, на достигнутом не остановился и незадолго до сирены вышел вперед благодаря шайбе Анатолия Голышева.
Второй период запомнился 12 минутами штрафного времени. Сколько бы не пытались хозяева сравнять счет, лучшими в розыгрыше «на лишнего» оказались «шоферы». Стафан Да Коста на 39-й минуте увеличил преимущество своей команды. Окончательный счет в матче установил Дэн Секстон, отправив шайбу в пустые ворота соперника на последней минуте встречи. Итог встречи — 4:1 в пользу «Автомобилиста». Победа над челябинцами позволила «шоферам» продлить свою победную серию уже до 6 матчей и единолично возглавить турнирную таблицу.
После игры в Челябинске подопечных Андрея Мартемьянова ждет небольшой перерыв в три дня, после которого команда продолжит свое выездное туРусское национальное единство *запрещены в РФ">рне и отправится по маршруту: Москва («Спартак», 17 сентября), Сочи («Сочи», 19 сентября) и Хельсинки («Йокерит», 21 сентября).
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