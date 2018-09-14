Екатеринбург против Челябинска: хоккейные команды вышли на лед сразиться друг с другом

ЕКАТЕРИНБУРГ, 14 сентября, ФедералПресс . Хоккейный клуб «Автомобилист» из города Екатеринбург продолжил свою выездную серию. Очередную остановку команда Андрея Мартемьянова совершила в Челябинске, где накануне встретилась с местным «Трактором».

В столицу Южного Урала ХК «Автомобилист» приехал с пятью победами кряду. Екатеринбуржцы продолжают идти по сезону без единого поражения. Подобным результатом на данном этапе из всех клубов КХЛ может только омский «Авангард», с которым «шоферы» и делят лидерство на «Востоке».

Челябинский же клуб имеет в своем активе 3 очка (при 2х играх в запасе). В последнем матче ХК «Трактор» уступил «Металлургу» после недельного перерыва, который по словам главного тренера Германа Титова , его подопечным на пользу не пошёл.

Уральское противостояние для команд всегда было принципиальным. В прошлом чемпионате Челябинск и Екатеринбург лично встречались четыре раза, в трех играх удача оказывалась на стороне челябинцев. Победу же в первой встрече этого сезона одержал ХК«Автомобилист».

Первый гол зрители увидели уже на 7-й минуте матча: хозяева воспользовались численным преимуществом, и Пол Щехура вывел «Трактор» вперед. Для принимающей стороны эта шайба стала вчера первой и последней. Зато «Автомобилист», сравнявший счет на 12-й минуте первого периода, на достигнутом не остановился и незадолго до сирены вышел вперед благодаря шайбе Анатолия Голышева

Второй период запомнился 12 минутами штрафного времени. Сколько бы не пытались хозяева сравнять счет, лучшими в розыгрыше «на лишнего» оказались «шоферы». Стафан Да Коста на 39-й минуте увеличил преимущество своей команды. Окончательный счет в матче установил Дэн Секстон , отправив шайбу в пустые ворота соперника на последней минуте встречи. Итог встречи — 4:1 в пользу «Автомобилиста». Победа над челябинцами позволила «шоферам» продлить свою победную серию уже до 6 матчей и единолично возглавить турнирную таблицу.