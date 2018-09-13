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Про Хабиба и Тимати. Колонка Отара Кушанашвили
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Про Хабиба и Тимати. Колонка Отара Кушанашвили 

SovSport.Ru 1 час назад
Фото: SovSport.Ru
Наблюдая за эмфатической, патологической, психопатической перепалкой спортсмена Хабиба Нурмагомедова и артиста Тимати, каковая перепалка есть совершеннейший, как ни крути, вздор, я отчетливо сознаю, что пацаны измеряют воду циркулем, стреляют из пушки по воробьям, и оба заслужили дырку от бублика.
Для протокола и для аккуратности поясню: я восхищаюсь бестрепетностью Хабиба, я болею за него, и я уважаю Тимати за то, как он выстраивает свою карьеру (я знаю его с младых ногтей), и я желаю ему только хорошего.
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Но оба должны понимать, что из-за этой трескучей пикировки они выглядят петиметрами, утомленными сиянием собственной исключительности, а это не просто неприглядная картина, но — нелепая.
Начали с концерта, дело дошло до воплей: «А что ТЫ сделал для фронта, для победы?»
«Двухкопеечным мыслям придам сумасшедший размах».
У каждого человека есть свой онтологический статус; меня, например, разрешаю обзывать шутом гороховым, но я, в противность двум схлестнувшимся орлам, знаю, что, каким бы ни был статус, земная ось не совпадает с позвоночником ни одного из нас, и не мешало бы помнить, что избыточное желание произвести брутальное впечатление и собрать лайки — самый эффективный способ сойти с ума.
Пушкин писал: «Пыхтеть все время, брюзжать, поучать… Это хуже либерализма».
Вряд ли пацаны знают, что такое бездны экзистенции и картезианское апостериори, но, когда два взрослых и умных человека «тыкают» друг другу, да еще приплетают высшие материи, да все это вокруг Крида, — это называется «драка двух лысых за расческу».
Кесарю — кесарево.
Хабиб должен отлупцевать ирландского нарцисса-бретера, Тимати — соорудить боевик, славящий взаимопонимание, и, если таким образом испарится эта надуманная конфронтация — что ж, как сказал один славный парень, невелика потеря.
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