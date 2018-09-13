Американского хоккеиста заставляли играть с сотрясением мозга. Ему пришлось закончить в 29 лет

Американец Остин Смит никогда не играл ни в НХЛ, ни тем более за сборную. Он выступал в АХЛ и лиге Восточного побережья, в Финляндии и второй лиге Германии, затем переехал в Италию. И вы никогда бы не узнали про него, если бы не трагическая история, вмешавшаяся в его жизнь. В концовке регулярного чемпионата 29-летний форвард получил серьезное сотрясение, последствия которого не позволили ему продолжить игровую карьеру после чемпионского сезона в составе хоккейного клуба «Больцано».

Игрок поблагодарил в своем инстаграме фанатов, партнеров по команде, всех своих тренеров, родителей и жену. Бывшим партнерам Остин пожелал удачи, отметив, что о времени в Больцано не жалеет. Рассказал хоккеист в посте и о своих тяжбах в клубе:

— Я сыграл последнюю часть регулярного сезона и плей-офф с довольно сильным сотрясением мозга. Я пытался убедить себя, что достаточно здоров, чтобы играть, и что это не повлечет за собой последствия. Командные врачи и владелец не сочувствовали моим симптомам и тому, что я переживал. Они заставили меня есть пилюли и сказали, что все будет в порядке. Я даже пропустил две игры в плей-офф, потому что симптомы были настолько серьезными. Генеральный менеджер Дитер Кнолл был в ярости и не понимал, почему я не мог играть. Он фактически отказался выплачивать мне дополнительные бонусы, заработанные командой в плей-офф, потому что он чувствовал, что сотрясение мозга не является причиной пропустить игру. Руководство лиги пытается убедить генменеджера делать то, что правильно, и платить мне то, что я заработал. Независимо от денег, симптомы все еще сохраняются, и лечение очень дорогое. Кнолл не оказал никакой финансовой помощи за медицинские счета и уклонился от каждого телефонного звонка и сообщений на электронную почту.

В данной ситуации можно только посочувствовать Смиту.

А Дитер Кнолл, по всей видимости, подло поступает не впервые.

— Я убедился в этом на собственном опыте в Италии. Кнолл — один из худших людей в итальянском хоккее. Никогда не платил вовремя, и обманывал игроков и тренеров. Этот парень — позор для хоккея в Италии. И все же, как-то они все равно побеждают, — написали в твиттере.

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