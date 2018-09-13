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«Автомобилист» победил «Трактор»
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«Автомобилист» победил «Трактор» 

Спорт-Экспресс 57 минут назад
«Автомобилист» обыграл «Трактор» в матче регулярного чемпионата КХЛ — 4:1. Дублем в составе екатеринбургского клуба отметился нападающий Дэн Секстон.
Хоккей
Регулярный чемпионат
"Трактор" (Челябинск) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 1:4 (1:2, 0:1, 0:1)
Голы: Щехура — 1 (бол., Бергстрем, Бэйлен), 6:06 — 1:0. Секстон — 3, 11:58 — 1:1. Голышев — 6 (Тимашов, Белоусов), 19:16 — 1:2. Да Коста — 2 (бол.), 38:27 — 1:3. Секстон — 4 (п.в., Да Коста), 59:27 — 1:4.
Вратари: Судницин (58:52 — 59:27) — Коварж.
Штраф: 14 — 16.
Броски: 28 (9+9+10) — 32 (8+14+10).
Судьи: Гусев, Щенев.
13 сентября. Челябинск. ЛА «Трактор» им Валерия Белоусова.
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