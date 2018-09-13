Воспитанник ЦСКА Адамс может продолжить карьеру на Мальте

Российский защитник Лайонел Адамс покинул клуб «Серседа» из третьего испанского дивизиона и может продолжить карьеру в чемпионате Мальты.

«В «Серседе» я играл на правах аренды от «Луго». По истечении контракта с испанцами тренировался с «Анжи», но заявить меня на сезон клуб не смог — запрет на регистрацию новичков не позволил. Как свободный агент я ещё могу устроиться в одной из европейских лиг. Сейчас вроде на Мальте вариант наклёвывается. Всё-таки лучше, чем ничего. На этой неделе ситуация должна проясниться», — сказал Адамс в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко

Уроженец Санкт-Петербурга, Адамс окончил академию ЦСКА, привлекался Леонидом Слуцким к тренировкам первой команды, а в последнее время выступал в высшем армянском и третьем испанском дивизионах.