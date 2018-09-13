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Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова
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Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова 

Спорт-Экспресс + ещё 1 45 минут назад
Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых, информирует фанатское объединение «Фратрия».
Сообщается, что Селихов общался с фанатами почти три часа.
Более 1000 (!) болельщиков #Спартак'а посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался с 🔴⚪ почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр! 👏💪 pic.twitter.com/CMhrswBtTh
— Фратрия (@fratria) 13 сентября 2018 г.
Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В настоящее время голкипер восстанавливается после травмы.
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