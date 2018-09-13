Более тысячи болельщиков пришли автограф-сессию Александра Селихова

Автограф-сессию голкипер "Спартака" Александра Селихова посетили свыше 1000 болельщиков красно-белых, информирует фанатское объединение «Фратрия».

Сообщается, что Селихов общался с фанатами почти три часа.

Более 1000 (!) болельщиков #Спартак'а посетили автограф-сессию Александра Селихова! Вместо двух часов Саша общался с 🔴⚪ почти три! Фото, автографы, никому не было отказано. Браво, Александр! 👏💪 pic.twitter.com/CMhrswBtTh

— Фратрия (@fratria) 13 сентября 2018 г.

Селихов выступает за «Спартак» с 2017 года. В настоящее время голкипер восстанавливается после травмы.

Все о чемпионате России — здесь