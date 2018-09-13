Ещё
Шмейхель встал на защиту Моуринью
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шмейхель встал на защиту Моуринью 

Soccer News 41 минуту назад
Фото: Soccer News
Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель встал на защиту главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
"В прошлом сезоне мы заняли второе место после пятого сезоном ранее. Также с Моуринью мы выиграли Лигу Европы и дважды вышли в финал Кубка Англии. Это хорошие вещи, несмотря на то, что мы стремимся к большему. Поэтому надо дать ему время и проявить терпение" — сказал Шмейхель.
Отметим, что «МЮ» провалил старт текущего сезона и по итогам четырёх туров занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.
Soccer News: последние новости
Терри может продолжить карьеру в Португалии Неймар запустил комиксы с собой в роли супергероя Агент Антона прокомментировал возможность выступления игрока за сборную России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Украинский боец решил получить гражданство РФ37
Дело закрыто: Черышев унизил WADA3
Пути Шипулина и сборной России разойдутся1
Авербух ополчился на канадских тренеров Медведевой6
Черышев опубликовал итоги по делу о допинге1
Видео
05:00
«Предала вторую мать»: как Медведеву встретили в Москве
Фигурное катание
03:27
Американец стал депутатом в России
MMA
01:04
Выгнали же: Аршавин откровенно об уходе из «Зенита»
Футбол
02:55
Черчесов нашел немецкого футболиста для сборной РФ
Футбол
00:32
Футболистов отчислили за нацистское приветствие
Футбол
04:48
Встреча с бывшей и рекорд: что ждет Тутберидзе в Канаде
Фигурное катание Статьи
00:09
Виктор Ан неожиданно обратился к болельщикам
Зимние виды спорта
01:11
Украина вернула России Жирного
Биатлон
04:09
«Твоей карьере конец»: Тутберидзе вынесла вердикт Медведевой
Фигурное катание
01:53
«Конор, выйди под Крида»: Россия предала Хабиба
MMA Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение