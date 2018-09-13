Шмейхель встал на защиту Моуринью 

Бывший вратарь "Манчестер Юнайтед" Петер Шмейхель встал на защиту главного тренера «красных дьяволов» Жозе Моуринью.
"В прошлом сезоне мы заняли второе место после пятого сезоном ранее. Также с Моуринью мы выиграли Лигу Европы и дважды вышли в финал Кубка Англии. Это хорошие вещи, несмотря на то, что мы стремимся к большему. Поэтому надо дать ему время и проявить терпение" — сказал Шмейхель.
Отметим, что «МЮ» провалил старт текущего сезона и по итогам четырёх туров занимает лишь десятое место в турнирной таблице АПЛ.