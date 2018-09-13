Две медали едут с турнира класса G-1 по тхэквондо ВТФ во Всеволожск

Милана Дрямова возвращается из Москвы с VIII Международного рейтингового турнира класса G-1 по тхэквондо ВТФ «Russian Open» с серебряной медалью, Анастасия Колесник — с бронзовой.

Обе девушки воспитанницы всеволожской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

VIII Международный рейтинговый турнир по тхэквондо «Russian Open» G-1 проходил в Москве с 3 по 6 сентября в двух дисциплинах — техническом комплексе «пхумсэ» и «керуги». Участие в соревнованиях принимали более 700 спортсменов — сборные команды, представляющие Иорданию, Сирию, Египет, Россию, Украину, Узбекистан, Казахстан, Иран и других..