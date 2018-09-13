Подставь бочок: есть ли у вас шансы победить медведя

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Если от одной мысли о приключениях в диком лесу вам становится страшно, то лучше прогуляйтесь по самому тусовочному двору Новосибирска — здесь девушки бьют тату на груди и встречают звезд, но едят кислую вату.