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Подставь бочок: есть ли у вас шансы победить медведя
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Подставь бочок: есть ли у вас шансы победить медведя 

ngs.ru 34 минуты назад
Фото: ngs.ru
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Если от одной мысли о приключениях в диком лесу вам становится страшно, то лучше прогуляйтесь по самому тусовочному двору Новосибирска — здесь девушки бьют тату на груди и встречают звезд, но едят кислую вату.
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