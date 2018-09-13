«Недопустимое отношение к птицам»: исполнительный директор «Евродона» об убийстве индюшат бульдозером

Исполнительный директор агрохолдинга «Евродон» Александр Сохинов прокомментировал видео, на котором бульдозер давит индюшат. По его мнению, такое отношение к птицам недопустимо и не является политикой компании. Ведь если нужно избавиться от птиц, то точно не таким способом. Об этом «360» сообщили в пресс-службе компании.

По словам Александра, в прошлом году «Евродон» потерял более миллиона голов из-за гриппа птиц, в этом году пришлось уничтожить 200 голов. И чтобы сделать это одновременно, прибегают к эвтаназии. И уж точно избавляться от птиц с помощью бульдозера агрохолдинг не будет.

«Евродон» использует формалин, который закачивается в птичники с выключенным вентилятором, но оставшуюся птицу приходится доуничтожать вручную», — объяснил Сохинов.

Он отметил, что по видео, опубликованному в Сети, проходит служебное расследование. Начальнику площадки, где происходит истребление индюшат, явно не давали такой задачи.

«Такое отношение к животным и к работе является отступлением от технологий и общечеловеческих норм, что не является ни политикой компании, ни политикой ее главы», — заключил исполнительный директор.

Шоикрующее видео прислал житель Ростовской области. На кадрах бульдозер колесами и ковшом наезжает на индюшат. Изначально в пресс-службе «Евродона» заявляли, что ролик может быть постановочным.