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«Недопустимое отношение к птицам»: исполнительный директор «Евродона» об убийстве индюшат бульдозером
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«Недопустимое отношение к птицам»: исполнительный директор «Евродона» об убийстве индюшат бульдозером 

360tv.ru 37 минут назад
Фото: 360tv.ru
Исполнительный директор агрохолдинга «Евродон» Александр Сохинов прокомментировал видео, на котором бульдозер давит индюшат. По его мнению, такое отношение к птицам недопустимо и не является политикой компании. Ведь если нужно избавиться от птиц, то точно не таким способом. Об этом «360» сообщили в пресс-службе компании.
По словам Александра, в прошлом году «Евродон» потерял более миллиона голов из-за гриппа птиц, в этом году пришлось уничтожить 200 голов. И чтобы сделать это одновременно, прибегают к эвтаназии. И уж точно избавляться от птиц с помощью бульдозера агрохолдинг не будет.
«Евродон» использует формалин, который закачивается в птичники с выключенным вентилятором, но оставшуюся птицу приходится доуничтожать вручную», — объяснил Сохинов.
Он отметил, что по видео, опубликованному в Сети, проходит служебное расследование. Начальнику площадки, где происходит истребление индюшат, явно не давали такой задачи.
«Такое отношение к животным и к работе является отступлением от технологий и общечеловеческих норм, что не является ни политикой компании, ни политикой ее главы», — заключил исполнительный директор.
Шоикрующее видео прислал житель Ростовской области. На кадрах бульдозер колесами и ковшом наезжает на индюшат. Изначально в пресс-службе «Евродона» заявляли, что ролик может быть постановочным.
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