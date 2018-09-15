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Ефимова выразила уверенность, что никогда не будет работать в Госдуме
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Ефимова выразила уверенность, что никогда не будет работать в Госдуме 

RT на русском + ещё 2 5 часов назад
Фото: RT на русском
Трёхкратный призёр Олимпийских игр по плаванию россиянка Юлия Ефимова не может представить, чтобы она после окончания спортивной карьеры стала работать в Госдуме.
«Мне кажется, я буду там сидеть и просто хихикать среди людей в серых пиджаках. Мне даже однажды на съёмках сказали: «Юля, хватит хохотать, мешаешь нам работать!» Не смогу там быть серьёзной. Уверена, что не буду сидеть в Думе. Ни в коем случае», — цитирует спортсменку «Советский спорт».
Она также ответила на вопрос, собирается ли становиться мамой.
«Да, конечно. Сейчас у меня в главных планах — Олимпиада-2020 в Токио. Потом уже попробую совмещать обязанности мамы и спортсменки. Посмотрим, как все будет», — добавила Ефимова.
Ранее Ефимова победила на дистанции 100 метров брассом на этапе Кубка мира по плаванию в Катаре.
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