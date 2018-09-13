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«Я бы сидела в желтеньком и просто хихикала». Юлия Ефимова не готова работать в Госдуме
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«Я бы сидела в желтеньком и просто хихикала». Юлия Ефимова не готова работать в Госдуме 

SPORT24.ru 35 минут назад
Фото: SPORT24.ru
Трехкратный призер Олимпийских игр в плавании Юлия Ефимова заявила, что вряд ли будет работать в Госдуме и не может представить себя строгой чиновницей.
«Нет, навряд ли. Если даже представить такое, то, мне кажется, я буду сидеть среди этой серой массы в желтеньком и просто хихикать. Я на 100 процентов уверена, что не буду сидеть в Думе. Ни в коем случае», — заявила 26-летняя спортсменка в программе «Игра в тело».
Ефимова также отметила, что в будущем видит себя матерью: «Да, конечно. Обязательно! Когда захочется. Просто сначала идет карьера, а потом уже — да».
Юлия известна в том числе тем, что балует поклонников откровенными фото в купальнике.
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