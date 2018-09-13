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Нижегородский «Старт» проиграл «Хаммарбю» в контрольном матче
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Нижегородский «Старт» проиграл «Хаммарбю» в контрольном матче 

Newsroom24 33 минуты назад
Фото: Newsroom24
Как сообщает пресс-служба клуба, встреча, состоявшаяся 13 сентября, в четверг, в городе Уппсала, завершилась со счетом 8:4.
Скандинавы завладели инициативой с самого начала матча, поведя в счете 3:0. К перерыву нижегородцам удалось сократить отставание до минимума, и второй тайм начался при счете 4:3 в пользу «Хаммарбю».
Вторая половина встречи прошла спреимуществом шведов, которые довели голевой перевес до четырех мячей.
Авторами голов в составе «Старта» стали Котков, Бушуев и Корев, который отличился дважды.
14 сентября «Старт» отправляется домой. 17 сентября нижегородская команда отправится в Ульяновск, ведь уже в понедельник у «Старта» игра с кировской «Родиной» на первом этапе Кубка России.
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