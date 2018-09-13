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Кошелев — о нуле голов «Авангарда» в большинстве: «Ничего страшного, все придет»
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Кошелев — о нуле голов «Авангарда» в большинстве: «Ничего страшного, все придет» 

SPORT24.ru 27 минут назад
Нападающий «Авангарда» Семен Кошелев подвел итог первого периода матча с «Магниткой». Счет не открыт — 0:0. Форвард проводит свой первый матч в 11-м сезоне КХЛ. В прошлом сезоне Кошелев выступал в ведущей тройке «Авангарда» с Кириллом Семеновым и Ильей Михеевым. Именно Кошелев забил гол, который позволил омской команды выйти в плей-офф-2018 — в последнем матче «регулярки» с «Барысом» (4:3).
«Играем по заданию, очень плотно. Борьба на каждом участке площадки. Большинство не идет? На собрании разбираем моменты. Не хватает нацеленности на ворота и злости. Будем исправлять. Ничего страшного нет, ребята настроены позитивно. Все придет», — сказал хоккеист в эфире телевидения.
«Авангард» идет без поражений в сезоне — 5 побед подряд. При этом «ястребы» не забили в этом сезоне ни одного гола в большинстве.
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