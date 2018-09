Танцующая ящерица идеально сочетается с любой музыкой. И достойна своего блога в твиттере3

Анимационная зеленая ящерица, которую создал японский дизайнер, очень забавно выглядит и двигается. Девушка по имени Даниэлл обратила внимание, что гифка с танцем ящерицы отлично ложится на любую музыку, и создала целый твиттер-аккаунт. В нем танцующая ящерица пляшет под Despacito и другие хиты.

Японский дизайнер ka92 создал 3D-модель с танцующим гекконом и стал помещать его на разные видео.

ヤモリ踊りを少しいじりたくなった… pic.twitter.com/81al3zisyG

踊るヤモリをARで出してみたくなった #SketchfabAR pic.twitter.com/wyPYn5o8yO

На персонажа обратила внимание девушка по имени Даниэлл из Пенсильвании обратила внимание на гифку с танцующей ящерицей и стала добавлять к ней разные песни. Она рассказала Buzzfeed, что просто решила повеселить людей этими роликами.

Это хороший прикол, который, как я думаю, людям нравится показывать своим друзьям. Это танцующая ящерица! Даниэлл

dEsPaCiTo pic.twitter.com/iFt63T39Sz

AFRICA pic.twitter.com/1tybsFxOaP

На аккаунт уже подписаны 116 тысяч человек, с каждым днем их становится все больше.

sweet dreams pic.twitter.com/oyX5w1zXjj

Take Me Home, Country Roads— John Denver pic.twitter.com/snhuupues1

Ocean Man— Ween pic.twitter.com/DSvsujrIa9

Everybody Wants to Rule the World— Tears for Fears pic.twitter.com/1p9T9Zweqv

Island In The Sun— Weezer @RiversCuomo pic.twitter.com/hRS9CVt0XE

Toxic— Britney Spears pic.twitter.com/28VvV4dlBB

Instant Crush— Daft Punk ft. Julian Casablancas pic.twitter.com/MiQY0A3QU8

My Blood— twenty one pilots pic.twitter.com/KY4GTJHsbh

Если вам понравились танцы ящерицы, вам точно нужно посмотреть клип Dame Tu Cosita с танцующим зеленым инопланетянином. Особенно смелые даже пытаются повторить его движения, это требует определенной пластичности.